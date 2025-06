ENFOQUE-Moratória da Soja na Amazônia começa a mostrar rachaduras

A maioria dos cientistas pede não apenas a interrupção de todo o desmatamento, mas também o aumento dos esforços de reflorestamento.

Viola Heinrich, pesquisadora com pós-doutorado no Centro de Geociências GFZ Helmholtz, que estudou extensivamente as florestas secundárias na Amazônia, afirmou que elas são "cruciais" para limitar o aquecimento global, mesmo que inicialmente sejam menos biodiversas.

"Não podemos atingir as metas do Acordo de Paris sem aumentar ativamente o sumidouro de carbono", disse ela, referindo-se à regeneração de ecossistemas que absorvem e armazenam carbono rapidamente.

As florestas secundárias absorvem carbono a uma taxa mais rápida do que as florestas primárias, mas armazenam menos.

"ROUBADO NOVAMENTE"

Em uma tarde escaldante no final do ano passado, nos arredores de Santarém, cidade portuária às margens do Rio Amazonas, agricultores estavam nos últimos estágios de limpeza da terra, já prontos para atear fogo nos troncos remanescentes.