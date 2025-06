Envenenamento por mercúrio na Amazônia peruana ameaça chegar a desastre sanitário

"A maioria da população está contaminada", disse Jairo Reategui Davila, o Apu, ou líder, de San Antonio de Nanay, uma das comunidades testadas.

"Pedimos às autoridades que tomem providências sobre o assunto porque estamos muito preocupados", acrescentou.

Os resultados mostraram que 37% dos 273 homens, mulheres e crianças testados tinham níveis de mercúrio superiores a 10 ppm (partes por milhão) em fios de cabelo, em comparação com apenas 3% abaixo do limite "seguro" de 2,2 ppm estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os preços do ouro subiram quase 50% no último ano, batendo recordes sucessivos e incentivando o florescimento de um comércio ilegal de mineração que está prejudicando a natureza e a biodiversidade locais, além de gerar preocupações significativas com a saúde.

Garimpeiros ilegais usam mercúrio para extrair partículas de ouro do lodo do rio e, em seguida, queimam o metal tóxico, que se transforma em vapor e é absorvido pelas plantas, pelo solo e pelos rios ao redor, disse Claudia Vega, chefe do programa de mercúrio do Cincia.

O envenenamento por mercúrio está associado a diversos problemas de saúde, incluindo comprometimento cognitivo em adultos e atrasos irreversíveis no desenvolvimento, além de dificuldades de aprendizagem, em crianças e bebês no útero.