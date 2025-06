Europa busca reavivar diplomacia do Irã, enquanto os EUA consideram ataques

"Diremos a eles que voltem à mesa para discutir a questão nuclear antes do pior cenário possível, ao mesmo tempo em que levantamos nossas preocupações sobre seus mísseis balísticos, apoio à Rússia e detenção de nossos cidadãos."

As negociações estavam previstas para o meio da tarde em Genebra, onde um acordo inicial entre o Irã e as potências mundiais para restringir seu programa nuclear em troca do levantamento das sanções foi firmado em 2013, antes de um acordo abrangente em 2015.

As negociações entre o Irã e os EUA fracassaram quando Israel lançou uma operação contra as instalações nucleares e a capacidade balística do Irã em 12 de junho.

"Não há espaço para negociações com os EUA até que a agressão israelense pare", disse Araqchi à TV estatal iraniana nesta sexta-feira.

As potências europeias estão cada vez mais frustradas com a estratégia de negociação dos EUA. Elas consideraram algumas de suas exigências irrealistas, ao mesmo tempo em que temem um eventual marco de negociações frágil poderia levar a negociações sem fim.

O Ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, conversou com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na noite de quinta-feira, durante a qual Rubio disse que Washington estava pronto para um contato direto com os iranianos a qualquer momento, de acordo com uma fonte diplomática francesa.