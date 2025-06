Homem é preso nos EUA sob acusação de ameaçar deputado federal Max Miller

Por Brad Brooks

(Reuters) - A polícia de Ohio informou nesta sexta-feira que prendeu um homem após ele supostamente ter atacado um congressista norte-americano, ameaçado o político e sua família, gritado insultos antissemitas e agitado uma bandeira palestina antes de fugir.

A polícia de Rocky River, Ohio, informou em um comunicado que prendeu Feras Hamdan, 36, de Ohio, em conexão com o suposto ataque, na quinta-feira, ao deputado federal Max Miller, republicano do estado, no subúrbio a cerca de 16 km a oeste do centro de Cleveland. Hamdan, segundo a polícia, se entregou voluntariamente.