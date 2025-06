Irã diz não a negociações nucleares enquanto durar conflito e ONU pede moderação

Mais tarde, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atingido baterias de mísseis terra-ar no sudoeste do Irã, como parte dos esforços para alcançar a superioridade aérea sobre o país. Foram ouvidas explosões na província de Khuzestan, no sudoeste do Irã, e pelo menos quatro pessoas foram mortas, informou a agência de notícias IRNA.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas quando Israel atingiu um prédio de cinco andares em Teerã, que abrigava uma padaria e um salão de cabeleireiro, informou a agência de notícias Fars. As defesas aéreas iranianas foram ativadas na noite desta sexta-feira (horário local), informou a agência de notícias Fars.

O Irã disparou mísseis contra Beersheba, no sul de Israel, na madrugada desta sexta-feira, e contra Haifa, no norte, causando danos a uma mesquita da era otomana, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar. Um vídeo do Ministério das Relações Exteriores também mostrou danos extensos a um prédio alto próximo que abriga uma filial do Ministério do Interior de Israel.

Haifa também abriga o porto marítimo mais movimentado de Israel e uma base naval.

A agência de notícias Fars citou um porta-voz militar iraniano dizendo que os ataques de Teerã nesta sexta-feira usaram mísseis de longo alcance e ultrapesados contra instalações militares, indústrias de Defesa e centros de comando e controle.

Cerca de 20 mísseis foram disparados nos últimos ataques iranianos, disse uma autoridade militar israelense, e pelo menos duas pessoas ficaram feridas, de acordo com o serviço de ambulância israelense.