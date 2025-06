Irã diz que não haverá negociações nucleares sob fogo israelense, Trump avalia opções

Um site de notícias iraniano disse que um drone havia atingido um apartamento em um prédio residencial no centro de Teerã na sexta-feira, mas não deu detalhes.

Os ataques de Israel às instalações nucleares do Irã até agora representam apenas riscos limitados de contaminação, segundo especialistas. Mas eles alertam que qualquer ataque à usina nuclear de Bushehr poderia causar um desastre nuclear.

Israel afirma que está determinado a destruir as capacidades nucleares do Irã, mas que deseja evitar qualquer desastre nuclear em uma região habitada por dezenas de milhões de pessoas e que produz grande parte do petróleo do mundo.

A reunião em Genebra estava prevista para começar na tarde de sexta-feira. A cidade suíça foi onde um acordo inicial foi firmado em 2013 para restringir o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções. Um acordo abrangente foi firmado em 2015.

Trump retirou os EUA do acordo em 2018. Uma nova série de negociações entre o Irã e os EUA entrou em colapso quando Israel lançou o que chamou de Operação Leão Ascendente contra as instalações nucleares e as capacidades balísticas do Irã em 12 de junho.

Trump tem alternado entre ameaçar Teerã e instar o país a retomar as negociações nucleares. Seu enviado especial para a região, Steve Witkoff, conversou com Araqchi várias vezes desde a semana passada, segundo fontes.