Israel critica conselho da ONU por dar palavra ao Irã antes de negociações

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - O embaixador de Israel nas Nações Unidas em Genebra levantou "veemente objeção" ao discurso do Irã no Conselho de Direitos Humanos antes das negociações com seus colegas europeus para tentar acalmar o conflito, de acordo com uma carta vista pela Reuters.

"Conceder a palavra ao ministro das Relações Exteriores do Irã perante este órgão continua a minar a credibilidade do conselho e constitui uma traição flagrante às muitas vítimas desse regime em todo o mundo", disse Daniel Meron em uma carta endereçada ao presidente do conselho, Jurg Lauber.