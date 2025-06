Itália trabalha com UE plano de alívio da dívida para África vinculado a projetos de desenvolvimento

Por Angelo Amante e Giuseppe Fonte

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse nesta sexta-feira que está trabalhando com a União Europeia em uma iniciativa de alívio da dívida para países africanos, parte dos esforços de Roma para ajudar no desenvolvimento da África e enfrentar as causas da migração em massa.

Meloni se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, representantes de países africanos e instituições internacionais em uma cúpula realizada na Villa Doria Pamphili, do século 17, em Roma.