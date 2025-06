Macron desafia Europa a rivalizar com EUA e China no setor espacial

PARIS (Reuters) - O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou apoio da França a planos de criar um campeão europeu de fabricação de satélites e pediu a aceleração no desenvolvimento de satélites do tipo Starlink, afirmando que o espaço se tornou o novo palco da disputa por poder global.

Em discurso no Paris Airshow nesta sexta-feira, após a França tomar medidas para assumir o controle da Eutelsat, concorrente da Starlink, Macron pediu um esforço enérgico que abranja desde lançadores até fabricação e serviços, enquanto apresentava uma estratégia para enfrentar os interesses crescentes do bilionário norte-americano Elon Musk, do setor de foguetes às telecomunicações.

Realizado em meio ao conflito entre Israel e Irã, o maior evento aeroespacial do mundo tem sido dominado principalmente por tensões geopolíticas e comerciais e cadeias de suprimento fragilizadas, em vez dos tradicionais anúncios de encomendas de aeronaves comerciais.