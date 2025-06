Maior Legoland do mundo será inaugurado em Xangai

Por Casey Hall e Xihao Jiang

XANGAI (Reuters) - Uma mini réplica da orla de Xangai e dos arranha-céus do distrito financeiro de Lujiazui, todos construídos com os famosos tijolinhos coloridos de plástico, deve ser uma das principais atrações do Legoland Shanghai, com inauguração prevista para 5 de julho.

O resort de Xangai, que será o maior Legoland do mundo até o momento e o primeiro na China, apresenta oito seções temáticas familiares aos fãs de Lego. Elas incluem as seções Ninjago, Lego Friends e Monkie Kid, nas quais as peças clássicas de Lego são trazidas à vida superdimensionadas -- embora não tão grandes para atender a todas as expectativas.