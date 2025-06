Ministros das Relações Exteriores da Europa e do Irã se reúnem e testam condições para negociação nuclear

Washington não confirmou isso, embora a emissora CNN tenha citado uma autoridade dos EUA dizendo que o presidente Donald Trump apoia a diplomacia dos aliados que poderia aproximar o Irã de um acordo.

"Os iranianos não podem se sentar com os norte-americanos, enquanto nós podemos", disse um diplomata europeu. "Diremos a eles que voltem à mesa para discutir a questão nuclear antes do pior cenário possível, ao mesmo tempo em que levantamos nossas preocupações sobre seus mísseis balísticos, apoio à Rússia e detenção de nossos cidadãos."

Os ministros de Reino Unido, França e Alemanha, conhecidos como E3, mais a chefe de política externa da União Europeia, reuniram-se separadamente em Genebra antes das conversações com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, que começaram no meio da tarde no horário local.

Teerã, sob pressão crescente para concordar com restrições rígidas em seu programa nuclear para evitar o desenvolvimento potencial de uma arma atômica, tem dito repetidamente que não conversará com o governo Trump até que os ataques israelenses terminem.

Dois diplomatas europeus disseram que o E3 não acredita que Israel aceitaria um cessar-fogo no prazo imediato e que seria difícil para o Irã e os EUA retomarem as negociações. Isso significa que eles usariam as conversas de sexta-feira para testar o apetite do Irã em iniciar negociações com o E3 imediatamente.

Os diplomatas disseram que a proposta se concentraria em um caminho paralelo nas negociações, inicialmente sem os EUA, em um novo acordo que envolveria inspeções mais rigorosas, também potencialmente até mesmo em seu programa de mísseis balísticos, enquanto permitiria ao Irã alguma capacidade teórica de enriquecimento.