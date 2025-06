Putin diz que Rússia planeja aprofundar laços técnico-militares com "países amigos"

SÃO PETERSBURGO, Rússia (Reuters) - O presidente Vladimir Putin disse nesta sexta-feira que a Rússia pretende desenvolver cooperação militar e técnica com "países amigos" com os quais Moscou quer produzir armas em conjunto e treinar pessoal militar.

Em um discurso no fórum econômico da Rússia em São Petersburgo, Putin disse que Moscou também planeja modernizar suas Forças Armadas e bases, equipando-as com as mais recentes armas e tecnologias.

"Aproveitaremos as novas tecnologias para melhorar as capacidades de combate das Forças Armadas russas, modernizaremos as instalações de infraestrutura militar (e) as equiparemos com as mais recentes tecnologias, armas e equipamentos", disse ele.