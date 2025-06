Reino Unido vota a favor da morte assistida, abrindo caminho para mudança histórica

Contrários ao projeto de lei argumentam que as pessoas doentes podem achar que devem acabar com suas vidas por medo de serem um fardo para as famílias e para a sociedade, e alguns parlamentares retiraram seu apoio após a votação inicial no ano passado, dizendo que as salvaguardas haviam sido enfraquecidas.

A votação de 314 a 291 a favor do projeto de lei foi comparada ao resultado de novembro passado, de 330 a 275 a favor.

Originalmente, a morte assistida exigiria aprovação judicial. Isso foi substituído por exigência de julgamento por um painel que inclui um assistente social, um jurista sênior e um psiquiatra, o que é visto por alguns como uma atenuante.

O parlamentar trabalhista que propôs o projeto de lei, Kim Leadbeater, disse que a legislação oferece algumas das proteções mais robustas do mundo contra a coerção de pessoas vulneráveis.

Centenas de ativistas, tanto a favor quanto contra a legislação, reuniram-se do lado de fora do Parlamento nesta sexta-feira para assistir à votação em seus celulares.

Pessoas favoráveis cantavam "minha decisão, minha escolha", segurando cartazes que diziam "minha vida, minha morte" e fotos de parentes que, segundo eles, haviam morrido com dor.