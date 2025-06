Rússia diz que Oriente Médio está mergulhando em um "abismo

Questionado nesta sexta-feira se a Rússia tinha alguma linha vermelha em relação à situação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que os países da região é que deveriam ter suas próprias linhas vermelhas.

"A região está mergulhando em um abismo de instabilidade e guerra", disse Peskov.

"Essa guerra está repleta de (risco de) expansão geográfica e consequências imprevisíveis. Essa região está em nossas fronteiras. É potencialmente perigosa para nós e estamos preocupados."

Embora a Rússia não faça fronteira com nenhum país do Oriente Médio, sua região sul do Cáucaso do Norte faz fronteira com um cinturão de ex-repúblicas soviéticas que, por sua vez, fazem fronteira com o Irã e a Turquia.

Peskov disse que Moscou observa, por enquanto, a intenção de Israel de continuar sua ação militar contra o Irã, mas afirmou que a Rússia tem linhas de comunicação abertas com Israel, os EUA e o Irã.

Peskov avalia como difícil prever se uma oferta de Putin para mediar a crise seria aceita ou não, mas destacou que Moscou favorece o fim das hostilidades e uma mudança para a diplomacia o mais rápido possível.