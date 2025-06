Tribunal dos EUA permite que Trump mantenha controle da Guarda Nacional da Califórnia por enquanto

Ele também concluiu que as condições estabelecidas na lei para permitir essa ação, como uma rebelião contra a autoridade federal, não existiam.

Breyer ordenou que Trump devolvesse o controle da Guarda Nacional da Califórnia a Newsom. Horas depois da ação de Breyer, o painel do 9º Circuito suspendeu temporariamente a decisão do juiz.

Em meio a protestos e tumultos em Los Angeles por causa das invasões de imigração de Trump, o presidente, em 7 de junho, assumiu o controle da Guarda Nacional da Califórnia e enviou 4.000 soldados contra a vontade de Newsom.

Trump também ordenou que 700 fuzileiros navais dos EUA fossem para a cidade depois de enviar a Guarda Nacional. Breyer ainda não se pronunciou sobre a legalidade da mobilização do Corpo de Fuzileiros Navais.

Em uma audiência no tribunal na terça-feira sobre a possibilidade de estender a pausa na decisão de Breyer, membros do painel do 9º Circuito questionaram advogados da Califórnia e do governo Trump sobre o papel que os tribunais deveriam ter na revisão da autoridade de Trump para enviar as tropas.

A lei estabelece três condições pelas quais um presidente pode federalizar as forças da Guarda Nacional do Estado, incluindo uma invasão, uma "rebelião ou perigo de rebelião" contra o governo ou uma situação em que o governo dos EUA não possa, com forças regulares, executar as leis do país.