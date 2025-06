Trump afirma que Europa não poderá ajudar muito na guerra Irã-Israel

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Europa não poderá ajudar muito na guerra entre Irã e Israel.

"A Europa não será capaz de ajudar nessa", declarou Trump.

Ministros das Relações Exteriores da Europa pediram ao Irã nesta sexta que converse com Washington sobre seu programa nuclear, depois que conversações em Genebra, com o objetivo de abrir negociações para um novo acordo nuclear, terminaram com poucos sinais de progresso.