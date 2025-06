Trump desmente chefe de espionagem sobre arma nuclear do Irã: 'Está errada'

O Irã nega desenvolver armas nucleares, dizendo que seu programa de enriquecimento de urânio é apenas para fins pacíficos.

Em março, Gabbard descreveu o estoque de urânio enriquecido do Irã como sem precedentes para um Estado sem tais armas. Além disso, afirmou que o governo estava monitorando a situação de perto. Ela também disse que o Irã havia começado a discutir armas nucleares em público, "encorajando os defensores das armas nucleares dentro do aparato decisório do Irã".

Uma fonte com acesso a relatórios de inteligência dos EUA disse à Reuters que a avaliação apresentada por Gabbard não mudou.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt em Washington)