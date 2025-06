Veneza se divide antes do "casamento do século" do bilionário Jeff Bezos

"Bezos acredita arrogantemente que pode assumir o controle da cidade e transformá-la em seu próprio local de festas particulares", disse Tommaso Cacciari, um dos líderes da campanha "No space for Bezos".

O prefeito Luigi Brugnaro e o governador regional Luca Zaia, por outro lado, argumentam que o casamento trará benefício econômico para as empresas locais, incluindo os barcos a motor e as gôndolas que operam nos inúmeros canais.

Há onze anos, o ator George Clooney casou-se com a advogada de direitos humanos Amal Alamuddin em Veneza, transformando a cidade em um Hollywood do Adriático com um fim de semana de celebrações luxuosas.

Moradores e turistas ficaram então entusiasmados ao testemunhar um momento memorável na longa história da cidade de receber estrelas para seu festival de cinema, o mais antigo do mundo.

Bezos, de 61 anos, fundador da gigante do comércio eletrônico Amazon e terceiro homem mais rico do mundo, ficou noivo da jornalista Sanchez, de 55 anos, em 2023, quatro anos após o fim de seu casamento de 25 anos com Mackenzie Scott.

Após um turbilhão de especulações na mídia sobre o local do que foi apelidado de "o casamento do século", Brugnaro confirmou em março que ele seria realizado em Veneza, que no ano passado começou a cobrar uma taxa dos turistas para acessar a cidade.