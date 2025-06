Bolsonaro faz exames em Brasília após passar mal e cancelar agenda em Goiás

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro realizou uma série de exames em um hospital em Brasília neste sábado depois de passar mal e cancelar compromissos na sexta-feira em Anápolis, Goiás.

"Estou tonto, mas estou bem. Estou quase me acostumando com essa rotina. A idade pesa bastante na gente. Já foram sete cirurgias e eu espero que seja a última", disse Bolsonaro em entrevista a jornalistas na saída do hospital DF Star.

Segundo Cláudio Birolini, um dos responsáveis por acompanhar a saúde do ex-presidente, Bolsonaro teve uma crise de soluços e precisou cancelar a participação no evento em Goiás por causa dos efeitos colaterais do aumento da dose do remédio.