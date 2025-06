Chipre prende britânico sob suspeita de conspiração terrorista, diz polícia

O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse em uma publicação no X que uma tentativa iraniana de atacar cidadãos israelenses no Chipre foi frustrada, "graças à atividade das autoridades de segurança cipriotas, em cooperação com os serviços de segurança israelenses".

Ele não deu mais detalhes sobre a natureza do ataque, e não houve nenhum comentário imediato das autoridades iranianas.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou a nacionalidade do indivíduo, dizendo que estava em contato com as autoridades locais.

O Chipre fica muito próximo ao Oriente Médio e, nos últimos dias, tem sido usado como ponto de trânsito para pessoas que saem ou vão para a região em meio ao conflito entre os inimigos regionais Israel e Irã. Os crimes relacionados ao terrorismo na ilha são muito raros.

(Por Michele Kambas e Sam Tabahriti)