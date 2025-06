Com diplomacia nuclear travada, Israel diz ter matado o principal comandante do Irã

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, reuniu-se com seus pares britânicos, franceses e alemães, além da UE, na sexta-feira em Genebra, em busca de um caminho de volta à diplomacia e de um possível cessar-fogo.

Mas as propostas feitas pelas potências europeias foram "irrealistas", disse a autoridade de alto escalão iraniano à Reuters, afirmando que a insistência nelas não levará a um acordo mais próximo.

"De qualquer forma, o Irã analisará as propostas europeias em Teerã e apresentará suas respostas na próxima reunião", disse a autoridade, acrescentando que o enriquecimento zero é um beco sem saída e que Teerã não negociará sobre suas capacidades defensivas.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que Saeed Izadi, que liderou o Corpo Palestino da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana no exterior, foi morto em um ataque a um apartamento na cidade de Qom.

Chamando sua morte de "grande conquista para a inteligência israelense e a Força Aérea", Katz disse que Izadi havia financiado e armado o grupo militante palestino Hamas antes de seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

A Guarda Revolucionária disse que cinco de seus membros morreram em ataques a Khorramabad, de acordo com a mídia iraniana. Eles não mencionaram Izadi, que estava nas listas de sanções dos EUA e do Reino Unido, mas disseram que Israel também havia atacado um prédio em Qom, com relatos iniciais de uma pessoa de 16 anos morta e duas pessoas feridas.