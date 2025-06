Ucrânia pede a aliados que destinem 0,25% do PIB para aumentar sua produção de armas

"A Ucrânia faz parte da segurança da Europa e queremos que 0,25% do PIB de um determinado país parceiro seja alocado para nossa indústria de defesa e produção doméstica", disse Zelenskiy.

Este ano, Kiev garantiu US$43 bilhões para financiar sua produção doméstica de armas, afirmou Zelenskiy.

Países membros da Otan devem se reunir na próxima semana em Haia para discutir o aumento dos gastos com defesa.

Zelenskiy disse que provavelmente visitará a cúpula da Otan, acrescentando que várias reuniões com líderes ocidentais foram marcadas à margem da reunião. Ele também disse esperar se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Kiev planeja lançar a produção conjunta de armas fora do país e começará a exportar algumas de suas tecnologias de produção militar, afirmou Zelenskiy.

"Lançamos o programa 'Construir com a Ucrânia' e, no verão, assinaremos acordos relevantes para começar a exportar nossas tecnologias para o exterior no formato de abertura de linhas de produção em países europeus", disse Zelenskiy.