Vice-presidente dos EUA: Guerra não é contra o Irã, mas contra programa nuclear

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, disse neste domingo que os EUA não estão em guerra com o Irã, mas em guerra com seu programa nuclear, acrescentando que o programa foi atrasado por um período muito longo devido aos ataques norte-americanos ordenados pelo presidente Donald Trump.

Trump disse que os EUA "obliteraram" as principais instalações nucleares do Irã em ataques na véspera com enormes bombas destruidoras de bunkers, juntando-se ao ataque de Israel contra seu rival no Oriente Médio em uma nova e significativa escalada de conflito na região.

"Não estamos em guerra com o Irã. Estamos em guerra contra o programa nuclear do Irã", disse Vance em uma entrevista à NBC. "Acho que realmente atrasamos o programa deles por um longo tempo. Acho que vai levar muitos e muitos anos até que os iranianos consigam desenvolver uma arma nuclear."