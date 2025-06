Trump diz que EUA "obliteraram" instalações nucleares do Irã, que diz reservar "todas as opções" para se defender

No entanto, talvez em um esforço para evitar uma guerra total com a superpotência, o país ainda não cumpriu suas principais ameaças de retaliação -- atacar as bases dos EUA ou sufocar um quarto dos carregamentos de petróleo do mundo que passam por suas águas.

Trump, em um discurso televisionado para o povo norte-americano, chamou os ataques de "sucesso militar espetacular" e alertou Teerã contra a retaliação, dizendo que enfrentará ataques mais devastadores se não concordar com a paz.

O Irã, que respondeu à súbita investida de Israel em seu aparato nuclear e militar desde 13 de junho com mísseis disparados contra cidades israelenses, chamou o ataque dos EUA de uma grave violação da lei internacional que terá "consequências duradouras".

"O Irã se reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo", escreveu o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, em uma publicação em rede social, destacando que os ataques israelenses e norte-americanos ao país ocorreram apesar das conversas em andamento entre Washington e Teerã.

Os ataques dos EUA, com bombas destruidoras de bunkers e mísseis Tomahawk, colocam o Oriente Médio à beira de uma nova conflagração de grandes proporções em uma região já em chamas há mais de 20 meses, com guerras em Gaza e no Líbano e a derrubada de um ditador na Síria.

Há muito tempo, Israel afirma que seu objetivo é destruir o programa nuclear do Irã. Mas somente os EUA possuem as enormes bombas de 30.000 libras -- e os enormes bombardeiros B-2 que as lançam -- projetadas para destruir alvos como a usina de enriquecimento de urânio mais sensível do Irã em Fordow, construída sob uma montanha.