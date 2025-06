Alemanha é contra suspensão do acordo da UE com Israel, diz autoridade

BERLIM (Reuters) - A Alemanha não apoia os pedidos para suspender um pacto que rege as relações de Israel com a União Europeia, disse uma autoridade do governo nesta segunda-feira, destacando as divisões dentro do bloco.

Nos últimos meses, tem havido uma preocupação crescente nas capitais europeias sobre as operações militares de Israel em Gaza e a situação humanitária no enclave.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha disse na segunda-feira que pediria ao conselho do bloco europeu que aprovasse uma suspensão imediata do acordo de associação UE-Israel, em protesto contra o que ele chamou de violações dos direitos humanos em Gaza.