Ataques israelenses contra Irã podem ter violado lei internacional, diz missão da ONU

GENEBRA (Reuters) - Uma missão de apuração de fatos, com mandato das Nações Unidas, disse nesta segunda-feira que alguns dos ataques de Israel ao Irã podem ter violado o direito humanitário internacional, citando a morte de civis em um bloco de apartamentos e de três trabalhadores humanitários em Teerã.

Israel iniciou ataques aéreos contra o Irã em uma ofensiva surpresa em 13 de junho que matou muitos dos principais comandantes militares do país e intensificou os ataques desde então, provocando um êxodo da capital Teerã. Os Estados Unidos se juntaram a eles no domingo, atingindo as instalações nucleares subterrâneas do Irã.

"Entre os mortos em Teerã estavam dezenas de moradores de um complexo de apartamentos e três trabalhadores humanitários da Cruz Vermelha iraniana, enquanto os locais danificados incluíam uma clínica para crianças com autismo e um hospital em Kermanshah", disse o órgão investigativo em um comunicado aos jornalistas, referindo-se aos ataques israelenses.