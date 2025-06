Ataques russos na área de Kiev deixam 8 mortos e dezenas de feridos, diz Ucrânia

Por Pavel Polityuk e Gleb Garanich

KIEV (Reuters) - Uma série de drones e mísseis russos em Kiev e arredores durante a noite mataram oito pessoas, iluminaram o céu noturno com incêndios em áreas residenciais e danificaram a entrada de um abrigo antibombas em estação de metrô, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

As equipes de resgate retiraram corpos dos escombros de um bloco de apartamentos no movimentado bairro de Shevchenkivskyi, em Kiev, a menos de um quilômetro da embaixada dos EUA. Pelo menos sete pessoas morreram no bairro, informou o Ministério do Interior.