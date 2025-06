BP e outras petroleiras evacuam trabalhadores dos campos de petróleo do Iraque

BAGDÁ (Reuters) - A BP , a Eni e a TotalEnergies começaram a evacuar o pessoal estrangeiro dos campos de petróleo iraquianos onde operam, informou a estatal Basra Oil Company nesta segunda-feira.

Por enquanto, a produção dos campos petrolíferos do sul do Iraque permanece inalterada, com exportações em média de 3,32 milhões de barris por dia, disseram duas fontes do setor petrolífero à Reuters.

As medidas seguem os ataques militares dos EUA às instalações nucleares iranianas e os confrontos entre Israel e o Irã, que faz fronteira com o Iraque.