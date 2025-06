China diz que ataque dos EUA ao Irã prejudicou credibilidade norte-americana

HONG KONG/PEQUIM (Reuters) - A China disse que o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã prejudicou a credibilidade de Washington e alertou que a situação "pode sair do controle", informou sua emissora estatal, após uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) no domingo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os EUA haviam "destruído" as principais instalações nucleares de Teerã, juntando-se a Israel na maior ação militar ocidental contra a República Islâmica desde sua revolução de 1979.

O Conselho de Segurança da ONU se reuniu no domingo para discutir os ataques dos EUA às instalações nucleares do Irã, enquanto a Rússia, a China e o Paquistão propuseram que o órgão de 15 membros adotasse uma resolução pedindo um cessar-fogo imediato e incondicional no Oriente Médio.