Comitê do Parlamento iraniano aprova plano geral para suspender cooperação com Agência de Energia Atômica

CAIRO (Reuters) - O Comitê de Segurança Nacional do Parlamento do Irã aprovou o esboço geral de um projeto de lei destinado a suspender totalmente a cooperação de Teerã com o órgão de fiscalização nuclear da ONU, informou a agência de notícias semioficial Tasnim, citando o porta-voz do comitê, Ebrahim Rezaei.

Ele disse que, de acordo com o projeto de lei, a instalação de câmeras de vigilância, a permissão de inspeções e a apresentação de relatórios à AIEA serão suspensas enquanto a segurança das instalações nucleares não for garantida. O plenário do Parlamento ainda precisa aprovar o projeto de lei.

(Reportagem de Jaidaa Taha)