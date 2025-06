Norte-americanos temem que conflito com Irã possa escalar, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Maiorias significativas de democratas se opuseram a mais bombardeios contra o Irã e foram a favor do fim imediato do conflito.

Trump ordenou que os militares dos EUA bombardeassem as instalações nucleares do Irã no sábado, uma mudança dramática e arriscada na política externa após repetidas promessas de Trump de evitar intervenções militares em grandes guerras no exterior.

Trump construiu sua marca política em torno de uma promessa de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, e suas campanhas eleitorais no ano passado e antes de seu primeiro mandato enfatizaram a oposição ao envolvimento dos EUA em guerras no exterior.

APROVAÇÃO ATINGE NÍVEL MAIS BAIXO DO NOVO MANDATO

O índice de aprovação geral do presidente, que caiu 1 ponto percentual em relação aos 42% do início do mês, manteve-se praticamente estável nos últimos meses, mas está abaixo dos 47% registrados em uma pesquisa Reuters/Ipsos logo após seu retorno à Casa Branca.

A aprovação da postura de sua política externa caiu mais acentuadamente, 4 pontos, para 35%, com mais norte-americanos desaprovando do que aprovando a maneira como ele lida com as relações com Israel, Irã, Rússia e Ucrânia -- todos envolvidos em guerras no momento.