Irã dispara mísseis contra base norte-americana no Catar, Trump pede paz

A forma como o Irã lidou com o ataque relembrou confrontos anteriores com os Estados Unidos e Israel, com Teerã buscando um equilíbrio entre salvar sua imagem com uma resposta militar, mas sem provocar um ciclo de escalada que não pode permitir.

O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, disse que o Irã estava pronto para responder novamente em caso de novas ações por parte dos Estados Unidos, de acordo com um comunicado publicado pela conta do ministério no Telegram.

O ataque prejudicou o relacionamento do Irã com seus vizinhos árabes: O Catar condenou o ataque, assim como o Barein, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, o Kuweit e o Iraque.

"Há laços profundos entre os dois Estados (Irã e Catar) e as duas nações, mas o ataque, sem dúvida, exige uma reunião genuína e uma posição clara", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, em uma coletiva de imprensa.

Israel disse que realizou sua mais extensa onda de ataques contra Teerã nesta segunda-feira.

Os alvos incluíram uma prisão de Teerã onde a liderança do Irã mantém oponentes políticos, em uma demonstração renovada de sua disposição de atacar além de seus alvos militares e nucleares previamente declarados também os principais pilares do sistema governamental do Irã.