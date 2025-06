Irã diz que disparou mísseis contra base aérea dos EUA no Catar, explosões foram ouvidas sobre Doha

O ministro da Defesa do Catar, citado pela TV Al Jazeera, disse que suas defesas aéreas interceptaram mísseis direcionados à base aérea de Al Udeid, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio, situada do outro lado do Golfo, ao lado do Irã.

As autoridades do Catar disseram que não houve vítimas no ataque, que condenaram. O país disse que se reserva ao direito de responder.

O ataque ocorreu pouco depois que um diplomata ocidental disse à Reuters que houve uma ameaça crível a uma base militar dos EUA no Estado do Golfo após os ataques aéreos dos EUA contra o Irã.

Além disso, a base aérea norte-americana de Ain al-Asad, no Iraque, ativou seu sistema de defesa aérea devido à preocupação com um possível ataque, disseram fontes militares à Reuters.

A Casa Branca e o Departamento de Defesa dos EUA estão monitorando de perto as possíveis ameaças à base aérea de Al Udeid, disse um alto funcionário da Casa Branca em Washington nesta segunda-feira.

Pouco antes, o Catar, um pequeno e rico Estado árabe do Golfo, anunciou que havia fechado seu espaço aéreo temporariamente para garantir a segurança dos moradores e visitantes. Isso se seguiu a um aviso da embaixada dos Estados Unidos no Catar para que os norte-americanos se abrigassem no local, devido ao que a embaixada disse ser "uma abundância de cautela".