Irã está pronto para responder novamente no caso de qualquer ação adicional dos EUA, diz chanceler

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta segunda-feira que o ataque de Teerã à base militar norte-americana al-Udeid, no Catar, foi uma resposta à "agressão dos EUA contra a integridade territorial e a soberania do Irã".

Ele disse que o Irã estará pronto para responder novamente em caso de novas ações por parte dos EUA, de acordo com um comunicado publicado pela conta do Ministério das Relações Exteriores do Irã no Telegram.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din, Jaidaa Taha e Muhammad Al Gebaly)