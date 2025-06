Irã faz alerta a Trump: Nós vamos acabar com essa guerra

Especialistas que analisaram imagens de satélites comerciais disseram que parecia que o ataque dos EUA havia danificado seriamente o local da usina nuclear iraniana de Fordow, construída dentro de uma montanha, e possivelmente destruído a usina e as centrífugas de enriquecimento de urânio que ela abrigava, embora não houvesse confirmação independente.

"Danos monumentais foram causados a todas as instalações nucleares no Irã", escreveu Trump. "O maior dano ocorreu bem abaixo do nível do solo."

MAIS ATAQUES ISRAELENSES

Os ataques aéreos de Israel contra o Irã encontraram pouca resistência das defesas iranianas desde que Israel lançou seu ataque surpresa em 13 de junho, matando muitos dos principais comandantes do Irã.

As Forças Armadas israelenses disseram na segunda-feira que cerca de 20 jatos realizaram uma onda de ataques contra alvos militares no oeste do Irã e em Teerã durante a noite. Em Kermanshah, no oeste do Irã, a infraestrutura de mísseis e radares foi atingida e, em Teerã, um lançador de mísseis terra-ar foi atingido, segundo o relato.

Agências de notícias iranianas informaram que as defesas aéreas foram ativadas nos distritos centrais de Teerã e que os ataques aéreos israelenses atingiram Parchin, a localização de um complexo militar a sudeste da capital.