Israel atinge prisão iraniana de Evin e diz que os ataques a Teerã são os maiores até agora

Os preços do petróleo mal se moveram no primeiro dia de negociação depois que os EUA entraram na guerra, sugerindo que os operadores duvidavam que o Irã seguiria as ameaças de interromper o fornecimento de petróleo do Golfo.

A agência de notícias Mizan, do Judiciário do Irã, confirmou que a prisão foi atingida. Ela disse que parte do prédio foi danificada, mas a situação estava sob controle.

Um vídeo postado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, no X, mostrou uma explosão em um prédio com uma placa identificando-o como a entrada da prisão de Evin, no norte de Teerã, e as palavras que o acompanhavam: "Viva la libertad!" - Em espanhol, significa "viva a liberdade" A Reuters não pôde verificar imediatamente o vídeo.

Evin tem sido a principal prisão para abrigar detentos políticos e prisioneiros de segurança, principalmente desde a revolução de 1979 no Irã, e o local de execuções que continuam sendo símbolos potentes para a oposição. É onde também são mantidos vários prisioneiros estrangeiros de alto nível.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, deixou claro que Israel não estava mais limitando seus ataques aos alvos iniciais declarados, como o programa nuclear e os mísseis do Irã, e que iria perseguir a capacidade do governo de Teerã de manter o poder.

"As IDF estão atualmente atacando, com força sem precedentes, alvos do regime e órgãos de repressão governamental no coração de Teerã", disse ele em um comunicado.