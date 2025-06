Israel sinaliza que campanha contra Irã pode terminar em breve, mas muito depende de Teerã

Por Maayan Lubell e Alexander Cornwell e Crispian Balmer

JERUSALÉM/TEL AVIV (Reuters) - Israel pretende encerrar sua campanha no Irã em breve e transmitiu a mensagem aos Estados Unidos, de acordo com três autoridades israelenses, embora muito dependa do próximo passo do adversário.

De acordo com outras duas autoridades, os líderes israelenses estão tentando elaborar uma estratégia de saída precisa para concluir a campanha e acabar com os ataques de mísseis e drones do Irã, a fim de evitar que os ataques do tipo "olho por olho" paralisem o país.