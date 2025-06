Itália atingirá de forma gradual nova meta de gastos da Otan com defesa, diz primeira-ministra

Meloni, no entanto, disse que as autoridades da União Europeia deveriam revisar as regras orçamentárias do bloco para torná-las consistentes com o aumento dos gastos de defesa acordado com os aliados da Otan, ecoando comentários do ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, na semana passada.

Bruxelas propôs permitir que os estados-membros aumentem os gastos com defesa em 1,5% do PIB a cada ano, durante quatro anos, sem quaisquer medidas disciplinares que normalmente seriam aplicadas quando o déficit ultrapassasse 3% do PIB.

A Itália, cujo déficit no ano passado foi de 3,4% do PIB, está relutante em usar a cláusula de flexibilidade da UE, porque isso manteria Roma sob um processo de infração aberto pelo bloco no ano passado.

"Acreditamos que não há necessidade de ativar a cláusula da UE, pelo menos para o orçamento de 2026", disse Meloni.

A Itália, que prometeu reduzir seu déficit para 3,3% do PIB este ano e para 2,8% em 2026, também está cautelosa com qualquer medida que possa prejudicar sua reputação nos mercados financeiros, disseram autoridades do governo.

