Nova York planeja construir nova usina nuclear no estado, diz governadora

"Precisamos de eletricidade confiável o dia todo", disse Hochul em uma coletiva de imprensa. "Aproveitar a energia do átomo é a melhor maneira de gerar eletricidade estável e com zero emissões."

Nova York planeja financiar parcialmente a usina nuclear e comprar eletricidade dela. O custo estimado da construção do projeto não foi divulgado.

O estado está procurando parceiros para o projeto, que será construído no norte do estado, ao norte da cidade de Nova York, embora o local exato e o cronograma da construção ainda não estejam claros.

Hochul disse que orientou a autoridade energética do estado a prosseguir com os planos de localização e, eventualmente, construção da usina nuclear.

A governadora lançou um Plano Diretor para o Desenvolvimento Nuclear Avançado Responsável em janeiro, para avaliar o interesse do mercado no desenvolvimento de tecnologias avançadas de energia nuclear, em meio à crescente demanda por eletricidade.

No final de maio, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou decretos instruindo a comissão reguladora nuclear independente do país a reduzir as regulamentações e acelerar novas licenças para reatores e usinas de energia.