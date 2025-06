Número de mortos em ataque a igreja de Damasco sobe para 25, diz Ministério da Saúde

DUBAI (Reuters) - O número de mortos em um atentado suicida na Igreja Mar Elias, no bairro de Dweila, em Damasco, no domingo, subiu para 25, informou a agência estatal de notícias da Síria, SANA, nesta segunda-feira, citando o Ministério da Saúde do país.

Esse foi o primeiro atentado suicida em Damasco desde que Bashar al-Assad foi derrubado por uma insurgência rebelde liderada por islâmicos em dezembro.

(Reportagem de Jana Choukeir)