Portugal endurece regras de naturalização e dobra requisito de residência

O país ibérico, com cerca de 10,5 milhões de habitantes, registrou um aumento significativo na imigração nos últimos anos e o endurecimento dos requisitos para obter a cidadania portuguesa foi um tema central nas eleições do mês passado, nas quais o Chega, de extrema-direita, tornou-se o principal partido de oposição.

O decreto ainda não foi enviado ao Parlamento, mas espera-se que seja aprovado com o apoio do Chega.

"Estamos reforçando significativamente os requisitos para o acesso à cidadania, à naturalização, de acordo com as diretrizes que já estavam incluídas no programa do governo", disse Leitão Amaro aos repórteres.

Ele disse que o período de 10 anos se aplicará à maioria dos estrangeiros, mas os imigrantes de países de língua portuguesa, como Brasil, Angola ou Moçambique, terão um período de 7 anos.

De acordo com as regras atuais, além dos cinco anos de residência, os cidadãos estrangeiros devem demonstrar conhecimento suficiente de português, não ter sido condenado anteriormente a mais de três anos de prisão e não constituir uma ameaça à segurança nacional.

Portugal agora exigirá que eles também demonstrem familiaridade com a cultura portuguesa, os direitos e deveres dos cidadãos, declarem apoio aos princípios fundamentais de um Estado democrático e não tenham cumprido nenhuma pena de prisão efetiva.