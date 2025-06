Presidente da Coreia do Sul nomeia primeiro ministro da Defesa civil em décadas

SEUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, nomeou nesta segunda-feira o veterano parlamentar Ahn Gyu-back como o primeiro civil no cargo de ministro da Defesa do país em 64 anos, cumprindo uma promessa de campanha feita depois que a lei marcial de dezembro abalou a confiança nos militares.

Lee, que assumiu o cargo em 4 de junho, após vencer uma eleição antecipada convocada quando o ex-presidente Yoon Suk Yeol foi destituído do cargo por causa da tentativa de imposição da lei marcial, também nomeou 10 outros ministros, incluindo o ex-embaixador na ONU Cho Hyun como ministro das Relações Exteriores e um defensor da diplomacia da Coreia do Norte, Chung Dong-young, como ministro da Unificação, informou seu gabinete.

O ministro da Defesa de Yoon, Kim Yong-hyun, desempenhou um papel importante na recomendação e no planejamento da lei marcial e está preso em meio a um julgamento em andamento por acusações de insurreição.