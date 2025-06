Putin diz a chanceler do Irã que não há justificativa para ataque dos EUA

"A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa", disse Putin a Araqchi em comentários televisionados.

"De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano", acrescentou.

"Estou muito feliz por você estar em Moscou hoje, isso nos dará a oportunidade de discutir todas essas questões urgentes e pensar juntos sobre como podemos sair da situação atual."

Araqchi disse a Putin que o Irã estava conduzindo uma legítima autodefesa e agradeceu à Rússia por condenar as ações dos EUA. Ele transmitiu a Putin os melhores votos do líder supremo e do presidente do Irã.

"A Rússia está hoje do lado certo da história e da lei internacional", declarou Araqchi.

Não ficou claro, no entanto, o que a Rússia poderia fazer para apoiar o Irã, um importante aliado com o qual Putin assinou um tratado de cooperação estratégica em janeiro. Esse acordo não incluiu uma cláusula de defesa mútua.