Putin diz que ataques dos EUA ao Irã estão levando mundo a grande perigo

Putin recebeu o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, no Kremlin na segunda-feira, juntamente com seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, e Igor Kostyukov, chefe da agência de inteligência militar GRU da Rússia.

"A agressão absolutamente não provocada contra o Irã não tem base nem justificativa", disse Putin a Araqchi, acrescentando que queria falar sobre maneiras de acalmar a crise. "De nossa parte, estamos fazendo esforços para ajudar o povo iraniano."

Araqchi entregaria uma carta de Khamenei a Putin, buscando mais ajuda da Rússia, afirmou uma fonte sênior à Reuters. Não houve confirmação disso por parte de Moscou, embora Araqchi tenha transmitido os melhores votos do líder supremo e do presidente do Irã.

Mais tarde, em uma reunião com recrutas militares avançados, Putin observou a escalada do conflito no Oriente Médio e o envolvimento de potências de fora da região, embora não tenha mencionado o nome dos Estados Unidos.

"Potências extra-regionais também estão sendo atraídas para o conflito", disse Putin. "Tudo isso leva o mundo a uma linha muito perigosa."

O Irã não ficou impressionado com o apoio da Rússia até agora, disseram fontes iranianas à Reuters, e o país quer que Putin faça mais para apoiá-lo contra Israel e os Estados Unidos. As fontes não entraram em detalhes sobre a assistência que Teerã deseja.