Suprema Corte dos EUA suspende limite à deportação de migrantes para um terceiro país

A breve ordem da Suprema Corte não foi assinada e veio sem justificativa, como é comum quando se decidem pedidos de emergência. O tribunal tem uma maioria conservadora de 6-3.

Em uma divergência dura, a juíza Sonia Sotomayor, acompanhada pelos outros dois juízes liberais do tribunal, criticou a decisão, chamando-a de "abuso grave" da discrição do tribunal.

"Aparentemente, o tribunal considera a ideia de que milhares sofrerão violência em locais remotos mais aceitável do que a remota possibilidade de um tribunal distrital ter excedido seus poderes de reparação ao ordenar ao governo que fornecesse notificação e processo aos quais os demandantes têm direito constitucional e estatutário", escreveu Sotomayor. "Esse uso de discrição é tão incompreensível quanto indesculpável."

Depois que o Departamento de Segurança Interna tomou medidas em fevereiro para intensificar as deportações rápidas para países terceiros, grupos de direitos dos imigrantes entraram com uma ação coletiva em nome de um grupo que buscava impedir sua remoção para tais lugares sem aviso prévio.

Em 21 de maio, Murphy concluiu que o governo havia violado sua ordem que exigia procedimentos adicionais ao tentar enviar um grupo de migrantes para o politicamente instável Sudão do Sul, um país contra o qual o Departamento de Estado dos EUA fez alertas "devido a crimes, sequestros e conflitos armados".

A intervenção do juiz levou o governo norte-americano a manter os migrantes em uma base militar no Djibuti, embora autoridades tenham dito posteriormente que um dos deportados, um homem de Mianmar, seria mandado para seu país de origem. Dos outros passageiros que estavam no voo, um é sul-sudanês, enquanto os outros são de Cuba, México, Laos e Vietnã.