Ataque russo com mísseis mata 11 na Ucrânia; Zelenskiy pressiona aliados da Otan por apoio

DNIPRO, Ucrânia (Reuters) - Um ataque russo com mísseis no sudeste da Ucrânia nesta terça-feira matou pelo menos 11 pessoas e feriu dezenas de passageiros de trem, segundo autoridades, enquanto o presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev em uma cúpula da Otan para reforçar a indústria de defesa da Ucrânia.

O ataque matou nove pessoas na capital regional Dnipro, disse o governador Serhiy Lysak, onde a onda de explosão também quebrou as janelas do vagão de trem e cobriu os passageiros com vidros quebrados.

Lysak afirmou que 18 crianças estavam entre os 153 feridos.