Ataque russo com mísseis mata 9 pessoas e danifica trem de passageiros no sudeste da Ucrânia

(Reuters) - Um ataque russo com mísseis na região de Dnipropetrovsk, no sudeste da Ucrânia, nesta terça-feira, matou pelo menos nove pessoas, danificou a infraestrutura civil e feriu dezenas de passageiros de trem, segundo autoridades.

O ataque matou sete pessoas na capital regional de Dnipro, disse o governador Serhiy Lysak, onde a onda de explosão também quebrou as janelas do vagão do trem e cobriu os passageiros com vidros quebrados.

Cerca de 70 pessoas, incluindo 10 crianças, ficaram feridas, disse ele, acrescentando que os números ainda podem aumentar. Duas pessoas também morreram na cidade de Samar, a cerca de 10 quilômetros de Dnipro, informou o serviço de emergências do Estado.