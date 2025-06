Cessar-fogo entre Irã e Israel parece se manter sob pressão de Trump

Isso se seguiu a uma publicação em que ele havia dito: "Israel. Não jogue essas bombas. Se você fizer isso, será uma violação grave. Tragam seus pilotos de volta para casa, agora!"

Antes de deixar a Casa Branca, Trump disse aos repórteres que estava insatisfeito com os dois lados por violarem o cessar-fogo, mas particularmente frustrado com Israel, que, segundo ele, havia "descarregado" logo após concordar com o acordo.

"Tenho que fazer com que Israel se acalme agora", disse Trump. O Irã e Israel vinham lutando "há tanto tempo e com tanta força que não sabem que porra estão fazendo".

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reconheceu que Israel havia bombardeado um local de radar próximo a Teerã, no que disse ser uma retaliação aos mísseis iranianos disparados três horas e meia após o início do cessar-fogo.

Israel decidiu abster-se de novos ataques após uma ligação entre Netanyahu e Trump, mas não disse explicitamente se o ataque ao local do radar ocorreu antes ou depois da conversa.

A República Islâmica negou o lançamento de mísseis e disse que os ataques de Israel continuaram por uma hora e meia além do horário previsto para o início da trégua.