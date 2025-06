Cidades dos EUA enfrentam temperaturas recordes no pior dia da onda de calor

Ele acrescentou que os trabalhadores começariam seus turnos uma hora mais cedo para poderem terminar antes da parte mais quente do dia.

Na cidade de Nova York, os moradores que esperavam votar nas eleições primárias foram obrigados a suportar as altas temperaturas. O contador Alex Antzoulatis, de 53 anos, que compareceu a um local de votação em Astoria, Nova York, para votar nas primárias para prefeito, disse à Reuters que se arrependeu de não ter votado pelo correio.

Ele disse que foi ao local de votação sob um calor de 38°C apenas porque considerava que era um dever fazer isso.

O clima quente nas planícies dos EUA e no Canadá também impactou as lavouras. Em Saskatchewan, no oeste do Canadá, onde grande parte das safras de canola, trigo de primavera e leguminosas do país são cultivadas, a seca em junho prejudicou as lavouras recém-semeadas.

As chuvas dos últimos dias chegaram tarde demais, disse o fazendeiro de Yorkton, Saskatchewan, Bill Prybylski, acrescentando que os danos foram parcialmente atenuados pelo ar enfumaçado dos incêndios florestais, que impediram que a luz solar direta queimasse as plantações.

Oravec, do NWS, disse que as temperaturas devem começar a cair na quarta-feira. "A previsão é de que a temperatura máxima de quinta-feira em Nova York seja de 29°C e que na sexta-feira chegue a 24°C."