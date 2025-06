EUA testam radar para detecção de mísseis da China e da Rússia

O Radar de Longo Alcance do Departamento de Defesa dos EUA no Alasca Central foi construído pela Lockheed Martin como parte do atual sistema de defesa antimísseis Ground-Based Midcourse Defense. O sistema foi projetado para aumentar a eficácia dos interceptadores baseados no Alasca e na Califórnia, atualmente em prontidão para derrubar mísseis lançados pelo Irã ou pela Coreia do Norte.

A Agência de Defesa de Mísseis (MDA, na sigla em inglês) dos EUA, juntamente com a Força Espacial e o Comando Norte, conduziu o teste de voo na Estação Clear Space Force, no Alasca, na segunda-feira.

Durante o teste, um alvo desenvolvido pela MDA foi lançado sobre o Oceano Pacífico Norte e voou mais de 2.000 quilômetros (1.243 milhas) da costa sul do Alasca, onde foi rastreado pelo radar.

O escudo de defesa antimísseis Golden Dome tem como objetivo criar uma rede de satélites para detectar, rastrear e interceptar mísseis.

Inspirado no Domo de Ferro de Israel, o programa Golden Dome enfrenta escrutínio político e incerteza quanto ao financiamento devido ao seu custo projetado. A previsão é de que o escudo esteja operacional em janeiro de 2029, embora especialistas questionem o cronograma e a viabilidade orçamentária.

(Reportagem de Mike Stone em Washington)